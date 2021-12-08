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Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

08.12.2021 17:28
Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Van ve Muğla'da 'Uyuşturucu madde ticareti' suçuna karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van ve Muğla'da 'Uyuşturucu madde ticareti' suçuna karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 13 Ağustos 2021 tarihinde Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 140 paket halinde 71 kilo 326 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve 3 şahıs tutuklanmıştır. 11 Eylül 2021 tarihinde Gürpınar ilçesinde yapılan operasyonda ise 102 paket halinde 104 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve 1 şahıs tutuklanmıştır. Başkale ve Gürpınar ilçelerimizde yapılan operasyonlar ile ilgili 'Uyuşturucu madde ticareti' suçuna iştirak ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilimiz ve Muğla ilinde 8 Aralık 2021 tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 1 adet AK-47 (Kalaşnikof) silah, 1 adet Kalaşnikof şarjör, 12 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 6 adet 12 kalibrelik fişek ele geçirilmiş ve 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Başkale, Muğla, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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