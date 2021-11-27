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Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı

27.11.2021 09:00

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van merkez ve Erciş ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 740 gram kubar esrar, 275 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 26 uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler K.A, C.A, Ö.B, İ.S, Ü.D, A.T, N.D, S.E, K.H.K, Ş.B, Y.D, E.K. ve C.B. tutuklandı.

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Erciş, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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