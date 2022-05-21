Van'da "uyuşturucu" suçundan aranan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da "uyuşturucu" suçundan aranan kişi tutuklandı

21.05.2022 21:46
Van'da "uyuşturucu" suçundan aranan kişi tutuklandı

Van'da "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Van'da "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl hapis ve 450 bin lira para cezası bulunan şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Mazot deposunda uyuşturucu ticareti Mazot deposunda uyuşturucu ticareti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 'uyuşturucu' suçundan aranan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "uyuşturucu" suçundan aranan kişi tutuklandı - Son Dakika
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