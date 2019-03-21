Van'da Uyuşturucu ve Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'da uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildiVan'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
Van
'da uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
Van İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muradiye
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaldıran-Muradiye karayolunda uygulama yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 541 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltanı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: DHA
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