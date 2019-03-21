Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu ve Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu ve Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi

2 saat önce

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu ve Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaldıran-Muradiye karayolunda uygulama yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 541 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltanı alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel
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