Van'da Uyuşturucu ve Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi
27 dakika önce
VAN'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.
VAN'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi. Van
İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muradiye
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaldıran-Muradiye karayolunda uygulama yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 541 hap ele geçirildi. Hapların uyuşturucu cinseli içerikli olduğu belirtilirken, 1 kişi gözaltanı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:24 Kaynak: DHA
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