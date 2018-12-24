Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.



Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan 3 farklı şüpheli araçta arama yapıldı. Aramada, 16 gram eroin ve 130 gram metanfetamin ele geçirildi.



Öte yandan, Muradiye ilçesinde 2 bin 890, İpekyolu ilçesinde bin 32 ve Gürpınar ilçesinde bin 428 paket olmak üzere toplam 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Meydana gelen olaylarla ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

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