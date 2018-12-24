Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigaraya 10 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigaraya 10 Gözaltı

1 saat önce

VAN'da yapılan yol kontrollerinde eroin, kaçak sigara ve metal dedektör ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigaraya 10 Gözaltı, System.String[]
VAN'da yapılan yol kontrollerinde eroin, kaçak sigara ve metal dedektör ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Van- Bitlis karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 16 gram eroin ile 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerin Muradiye, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde ise yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 metal arama dedektörü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:00 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi

Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Para Puanlarınızı Kullanabilmeniz İçin Son Bir Hafta Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:18:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigaraya 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]