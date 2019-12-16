Van'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri - Son Dakika

Van'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde Halk Sağlığı Başkanlığı ile Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri verildi.

Van'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde Halk Sağlığı Başkanlığı ile Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri verildi.

Belediyenin Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Sosyal Hizmet Uzmanı Züleyha Arslan, 'hizmet içi eğitim programı' kapsamında belediye personeline madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları gibi konularda belediye personeline eğitimler verdi.

Programa Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Vedat İlli, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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