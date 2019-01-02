Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu ve Sigara Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

Van'da Uyuşturucu ve Sigara Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

10 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 136 gram kubar esrar ile bin 498 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van'da Uyuşturucu ve Sigara Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]

Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, jandarma kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, yolcu olarak seyahat eden şüpheliye ait koltuğun arasına gizlenmiş vaziyette 136 gram kubar esrar ele geçirildi.

12 KİŞİYE GÖZALTI

Ayrıca İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı Komutanlığı ekiplerince Özalp-Van karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise 3 ayrı araçta arama yapıldı. Aramalarda toplam bin 498 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

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