Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı

6 saat önce

Van'da uçakla İstanbul'a gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı, System.String[]

Van'da uçakla İstanbul'a gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.E, x-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.


A.E'nin valizinin kasnağı içerisine zulalanmış 4 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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