Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

7 saat önce

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı, System.String[]

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.


Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ferit Melen, Adana, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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