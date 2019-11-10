Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.



Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.