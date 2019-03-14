Son Dakika Haberleri: Van'da Uzaya Yolculuk Etkinliği

Van'da Uzaya Yolculuk Etkinliği

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulunda "uzaya yolculuk" etkinliği düzenlendi.

Van'da Uzaya Yolculuk Etkinliği, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulunda "uzaya yolculuk" etkinliği düzenlendi.

Gezegen, gök taşı, yıldız ve güneş sisteminin anlatıldığı etkinlikte, çocuklar uzay kıyafetleri giyerek eğlendiler.

Etkinliği düzenleyen öğretmen Nermin Bingöl, çocuklara farklı bir ortam oluşturmak için böylesi bir etkinlik yaptıklarını belirterek, " O heyecanı ve duyguyu yaşayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını istedik." dedi.

Etkinliği izleyen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen de okul öncesi eğitimin önemine değindi.

İlçede gerek kaymakamlık gerek belediye olarak eğitim yatırımlarına her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Türkmen, "Eğitim önceki yıllara göre çok değişti bilim ve teknoloji çağındayız. Çocukları bir sınıfın içine koyup ders anlatmakla her şey bitmiyor. Çocukların deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dahil olarak öğreniyor. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de etkinliğe katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Çatak, Van, Güncel
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