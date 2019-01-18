Van'da 'V' Plakalara Sıkı Denetim

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Yönetmen Derviş Zaim'in Annesi Vefat Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor