Son Dakika Haberleri: Van'da 'V' Plakalara Sıkı Denetim

Van'da 'V' Plakalara Sıkı Denetim

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren minibüsleri denetledi.

Van'da 'V' Plakalara Sıkı Denetim, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren minibüsleri denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu ile Kara Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Erenkent (Yeni TOKİ), Esentepe (Kiracılar TOKİ) ve Erdemkent (Eski TOKİ) mahallerinde hizmet veren 'V' plakalı minibüslerle Hacıbekir-Şabaniye hattında çalışan minibüslerin depolama alanlarında denetim yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde, minibüslerin durağa giriş-çıkış saatleri, sabah ve akşam saatlerinde gereğinden yolcu alma ve vatandaşlara karşı sergilenen davranışlarla ilgili şoförlere çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Şoför esnafının sorunlarını da dinleyen Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, sorunların çözülmesi ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin minimize edilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Daha sonra Edremit-Şabaniye araç depolama alanına geçen Tamer, burada gereksiz korna ve gürültüden okul ve site sakinlerinin şikayetlerinin olduğunu belirterek, şoförleri ve durak görevlilerini bu noktada uyardı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Sabah, Edremit, Güncel
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