Van'da 'vaka artışı' tedirginliği - Son Dakika

Van'da 'vaka artışı' tedirginliği

22.03.2021 13:19
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka oranlarında daha önce 'düşük riskli' olarak mavi kategoride yer alan Van'da, artan vaka sayıları terdirgin ediyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka oranlarında daha önce 'düşük riskli' olarak mavi kategoride yer alan Van'da, artan vaka sayıları terdirgin ediyor. Vaka oranı 27,41'e yükselen kentte, çarşı merkezindeki insan yoğunluğu ise dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20- 26 Şubat'ta açıkladığı illere göre vaka sayıları haritasında Van'ın 10,13 olan vaka oranı, 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta açıkladığı son verilere göre, 20,13'e ve en son 19 Mart'taki açıklamada ise 27,41'e yükseldiği görüldü. Özellikle il dışından gelenler, kurulan gizli ev taziyeleri ve normalleşmeyle birlikte vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklı olarak vaka sayıları her geçen gün arttı. Van'da yetkililer, vaka sayılarının artmaması için sürekli uyarılar yaparken, polis ekipleri de kentin en işlek caddelerinde devriye gezerek kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Kentte vaka tespit edilen köyler karantinaya alınırken, okullar da 10 gün süreyle kapatıldı.

KURALLARA UYULMUYOR

Her gün vaka sayılarını televizyonlardan takip eden vatandaşlar da hem ülkede hem de Van'daki vaka sayılarının artışından dolayı çok tedirgin olduklarını söyledi. Vatandaşlar kurallara uyulmaması nedeniyle vakaların arttığını belirtirken, esnaf da tekrar bir kapanmanın olması endişesi yaşıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü kişiler vaka sayılarının artmasının kendilerini çok tedirgin ettiğini özellikle normalleşme ile birlikte gençlerin kurallara uymadığını söyledi.

Kentte berberlik yapan Yakup Alataş, vaka sayılarını sürekli takip ettiklerini ve yine bir kapanmadan çok korktuklarını söyledi. Alataş,"Esnaf olarak, vaka artışları bizim için hiç iyi değil. Yeniden kapanmaktan korkuyoruz. Ama bazı vatandaşlar tedbirlere uymuyor maalesef. Tedirgin oluyoruz elbette çünkü bizler de virüse yakalanabiliriz. Alimizden ve çocuklarımızdan dolayı endişeliyiz. Tıraş için gelen vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz" dedi.

YASAK ENDİŞESİ

Esnaf Okan Aksu ise, "Herkesin maske ve mesafe kuralına uymasını istiyoruz. Kurallara uyulmazsa tekrardan yasaklar geri gelebilir. Mavi kategorideyken çok mutlu ve huzurluyduk. Tekrar vakalar artınca yasakların geri gelmesinden korkuyoruz. İnşallah herkes maske takmaya ve kurallara uymaya devam eder" dedi. Market sahibi Ömer Gürkan ise vaka artışlarının kendisini tedirgin ettiğini, herkesin bu dönemde elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. 65 yaş üstü kişiler de özellikle gençlerin çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarının artmasına rağmen kentteki insan yoğunluk ise dikkat çekiyor.

Van'da 'vaka artışı' tedirginliği
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği
Van'da 'vaka artışı' tedirginliği

Fahrettin Koca, Esnaf, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 'vaka artışı' tedirginliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu         
12:57
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar         
11:52
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 'vaka artışı' tedirginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei