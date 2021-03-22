Van'da 'vaka artışı' tedirginliği - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka oranlarında daha önce 'düşük riskli' olarak mavi kategoride yer alan Van'da, artan vaka sayıları terdirgin ediyor. Vaka oranı 27,41'e yükselen kentte, çarşı merkezindeki insan yoğunluğu ise dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20- 26 Şubat'ta açıkladığı illere göre vaka sayıları haritasında Van'ın 10,13 olan vaka oranı, 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta açıkladığı son verilere göre, 20,13'e ve en son 19 Mart'taki açıklamada ise 27,41'e yükseldiği görüldü. Özellikle il dışından gelenler, kurulan gizli ev taziyeleri ve normalleşmeyle birlikte vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklı olarak vaka sayıları her geçen gün arttı. Van'da yetkililer, vaka sayılarının artmaması için sürekli uyarılar yaparken, polis ekipleri de kentin en işlek caddelerinde devriye gezerek kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Kentte vaka tespit edilen köyler karantinaya alınırken, okullar da 10 gün süreyle kapatıldı.

KURALLARA UYULMUYOR

Her gün vaka sayılarını televizyonlardan takip eden vatandaşlar da hem ülkede hem de Van'daki vaka sayılarının artışından dolayı çok tedirgin olduklarını söyledi. Vatandaşlar kurallara uyulmaması nedeniyle vakaların arttığını belirtirken, esnaf da tekrar bir kapanmanın olması endişesi yaşıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü kişiler vaka sayılarının artmasının kendilerini çok tedirgin ettiğini özellikle normalleşme ile birlikte gençlerin kurallara uymadığını söyledi.

Kentte berberlik yapan Yakup Alataş, vaka sayılarını sürekli takip ettiklerini ve yine bir kapanmadan çok korktuklarını söyledi. Alataş,"Esnaf olarak, vaka artışları bizim için hiç iyi değil. Yeniden kapanmaktan korkuyoruz. Ama bazı vatandaşlar tedbirlere uymuyor maalesef. Tedirgin oluyoruz elbette çünkü bizler de virüse yakalanabiliriz. Alimizden ve çocuklarımızdan dolayı endişeliyiz. Tıraş için gelen vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz" dedi.

YASAK ENDİŞESİ

Esnaf Okan Aksu ise, "Herkesin maske ve mesafe kuralına uymasını istiyoruz. Kurallara uyulmazsa tekrardan yasaklar geri gelebilir. Mavi kategorideyken çok mutlu ve huzurluyduk. Tekrar vakalar artınca yasakların geri gelmesinden korkuyoruz. İnşallah herkes maske takmaya ve kurallara uymaya devam eder" dedi. Market sahibi Ömer Gürkan ise vaka artışlarının kendisini tedirgin ettiğini, herkesin bu dönemde elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. 65 yaş üstü kişiler de özellikle gençlerin çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarının artmasına rağmen kentteki insan yoğunluk ise dikkat çekiyor.