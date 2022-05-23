VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI - Son Dakika
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VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI

23.05.2022 12:41

VAN'a atanan Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla, valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı, yerine vatandaşların dinlenmesi için banklar yerleştirildi.

VAN'a atanan Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla, valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı, yerine vatandaşların dinlenmesi için banklar yerleştirildi.

Son valiler kararnamesiyle merkeze alınan eski Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yerine atanan Vali Ozan Balcı, kente gelir gelmez esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra ilçeleri gezip vatandaşlarla bir araya gelen Vali Balcı, valilik önüne konulan demir bariyerlerin kaldırılması için de talimat verdi. Bariyerlerin kaldırılmasıyla valilik önündeki bahçeye banklar yerleştirildi. Vatandaşlar bu sayede valilik önüne konulan banklarda oturup dinlenebilecek, öğrenciler de paten kayabilecek.

Öte yandan vatandaşlar, valilik önünü halka açan yeni valiye teşekkür etti.

VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
VAN'DA VALİ BALCI, VALİLİK ÖNÜNDEKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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