Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika
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Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi

16.08.2022 18:16
Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi

Van'da Valilik ve İpekyolu Belediyesince hayata geçirilen "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında 340 vatandaşa sağlık taraması yapıldı.

Van'da Valilik ve İpekyolu Belediyesince hayata geçirilen "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında 340 vatandaşa sağlık taraması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün toplum sağlığı çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında 5 haftada 15 kırsal mahalleyi ziyaret eden ekipler, 340 kişinin sağlık taramalarını yaptı.

Kanser, bulaşıcı ve kronik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, ilaç kullanımı, ruh sağlığı, obezite, gebelik, emzirme, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında vatandaşlara eğitim verildi.

Kanser taramaları için belediyenin sağladığı araçlarla İlçe Sağlık Müdürlüğüne getirilen vatandaşlar, testleri yapıldıktan sonra evlerine bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika
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