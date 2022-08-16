Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün toplum sağlığı çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Hisarcık, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika

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