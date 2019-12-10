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Van'da varil içinde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Van'da varil içinde uyuşturucu ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Edremit ilçesinde bir evin odunluğuna düzenlediği operasyonda, varil içinde 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'da varil içinde uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Edremit ilçesinde bir evin odunluğuna düzenlediği operasyonda, varil içinde 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde bir evin odunluğunda narkotik köpeği 'Zeus' ile arama yaptı. Detaylı aramada, plastik varil içerisinde, 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 470 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da varil içinde uyuşturucu ele geçirildi

Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
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