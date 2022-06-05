Van'da VASKİ'den "kötü koku" açıklaması - Son Dakika
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Van'da VASKİ'den "kötü koku" açıklaması

05.06.2022 18:59
Van'da VASKİ'den "kötü koku" açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentin bir bölümünde son günlerde yayılan kötü kokunun Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklanmadığını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentin bir bölümünde son günlerde yayılan kötü kokunun Merkez İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi'nden kaynaklanmadığını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, kötü kokuyla ilgili son günlerde şikayetlerin arttığı bildirildi.

Açıklamada, Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 5 Haziran 2021'de devreye alınmasının hemen ardından yanında bulunan eski tesisin devre dışı bırakıldığı anımsatıldı.

Yeni tesisisin bir yıldır çevre mevzuatına uygun olarak arıtma faaliyetini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski arıtma tesisi nisan sonu itibarıyla hurda karşılığı yıkım ihalesinin yapıldı. Yıkım işini alan firmayla mayıs ayı sonu itibarıyla sözleşme imzalanarak tesis alanının yıkımı ve rehabilitasyonu süreçleri başlatılmıştır. Eski tesisteki yıkım sürecinin başlamasıyla beraber yıkım esnasında tesisteki çamur kurutma yataklarında yıllardır biriken atık çamurun ortaya çıkması bölgede ciddi bir kokuya neden olmuştur. Çıkan koku sorununun giderilmesi için ilimizdeki tüm hafriyat atıkları bu alana yönlendirilerek, eski tesisin çamur kurutma yatakları kapatılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 2 haftadır devam eden dolgu ve tasfiye işlemlerinin bir iki gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Koku problemi kesinlikle yeni tesisle alakalı değildir. Yeni tesisimiz tam kapasiteyle kusursuz şekilde çalışmaktadır."

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Kaynak: AA

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