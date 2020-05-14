Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

VALİ BİLMEZ: YARALIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, silahlı saldırıda yaralanan Vefa Destek Grubu'ndaki ekipte buluna belediye çalışanını hastanede ziyaret etti. Vali Bilmez, yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğun belirterek, şunları söyledi:

"8 Mayıs tarihinde Eğribelen Mahallemizde 2 vatandaşımızın kovid 19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallemiz karantinaya alınmıştı. Bugün Özalp kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Destek Grubu bünyesindeki Özalp Beledi·yesi'·ne ait ekip oradaki 70 haneli mahalleye gıda dağıtmaya gittiler. Gıda dağıtıp geri dönerken Özalp merkeze 15 kilometre kala saldırıya uğruyor ekibimiz. 1 görevlimiz olay yerinde şehit oluyor. Yolda gelirken el kaldıran 1 vatandaşı araca almışlar o vatandaşımız da olay yerinde şehit oluyor. 1 personelimiz olaydan yaralı kurtuluyor. Yaralımız önce Özalp Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı sonra da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık durumu iyi hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarımızın yaralımızın şifa bulması için büyük gayret göstereceğine inanıyorum" dedi.

BAŞHEKİM ÇELİK: TÜM DEĞERLERİ İYİ DURUMDA

Van Bölge EğitiM ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik ise yaralıyı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aldıktan sonra genel durumunu değerlendirdiklerini belirterek, "Çok şükür genel durumu iyi. Tüm değerleri iyi durumda. Hayati organlarına bir zarar ve hasar gelmemiş. Görüntüleme ve kan tetkikleri yapıldı. Genel durumu şu anda çok iyi. Herhangi bir cerrahi girişime de şu anda bu aşamada düşünülmüyor. Serviste durumunu takip edeceğiz" dedi.