Son Dakika › Güncel › Van'da Vefa Sosyal Destek ekibine silahlı saldırı: 2 şehit - Son Dakika
Van'da Vefa Sosyal Destek ekibine silahlı saldırı: 2 şehit
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit oldu.
Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
(Nihat Özbay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti