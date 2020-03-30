Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.

Ekipler, 112, 153, 155 ve 156 numaralı hatları arayıp yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oluyor.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, talep edilen ürünleri özenle temin ederek evlere teslim ediyor.

Ekipler, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi'nde 72 yaşındaki Zinnet Utancik'ın ihtiyaçlarını giderdi.

Ekiplerin şefkatli yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Utancik, "Diş ağrısından dolayı sabaha kadar yatamadım. Yemek getirenlere bu durumu söyledim. Allah razı olsun dünden beri ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Biz, devletimizden razıyız." dedi.