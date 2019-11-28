Son Dakika Haberleri: Van'da vektörle mücadele çalışması
Son Dakika Güncel Van'da vektörle mücadele çalışması - Son Dakika

Van'da vektörle mücadele çalışması

7 saat önce

Van'da vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da vektörle mücadele çalışması, System.String[]

Van'da vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla Van Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde kurulan vektörle mücadele kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen kurulun ilk toplantısına Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Erciş ve Muradiye belediyelerinin yetkilileri katıldı.


Toplantıda yaz aylarında vatandaşların sağlığına etki eden sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle bir an önce etkin şekilde mücadele edilmesi kararı alındı. Kurul toplantısında, vektörlerle etkin mücadelede bütün kurumların üstüne düşen sorumluluklarla hareket edeceği kararı da verildi. Bu çalışmaların da diğer iller için örnek teşkil edeceği belirtildi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan müdürlere kötü haber: Fazla mesai ücreti ödenmez
Görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanı Ertan hakkında tutuklama kararı Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:58:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da vektörle mücadele çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]