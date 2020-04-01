Van'da vektörle mücadele çalışması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayında başlattığı vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Dünyada hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı 7/24 esaslı dezenfekte çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle sivrisinek ve karasinek kaynaklarında çalışma yaptı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 8 araç ve 43 personelle yürütülen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Biyosidal belgesine sahip uzman ekipler, çalışmalar kapsamında karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan sahil boyunda son teknolojik araçlarla ilaçlama yapıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, ilaçlama çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü, ve yazın artacağını söyledi.