Van'da verimli bal hasadı başladı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde arıcılar, yaklaşık 4 ay önce doğaya bıraktıkları kovanlarda doğal yöntemlerle ürettikleri balın hasadına başladı.



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek rakımlarda bulunan yaylalarda organik bal üretimi yaparak bölge illerine pazarlayan arıcılar, bu yılki verimin beklediklerinden daha iyi olduğunu söylediler. Bahçesaray merkeze bağlı İslam Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Sadık Tatar'ın kovanların bulunduğu alanda düzenlenen bal hasadı törenine Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Tarım ve Orman Van İl Müdürü İbrahim Görentaş, Bahçesaray Müftüsü Mustafa Kaya, Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan ve arıcılar katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın olduğu duanın ardından, kovanlar açılarak petekler tek tek incelendi.



"Son 17 yılın en verimli bal sezonunu geçirdik"



Programda bir konuşma yapan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Yaklaşık 3 ay 4 ay öncesi Bahçesaray'da bal duasına çıkmıştık. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle küresel ısınma ile beraber kuraklık yaşanmıştı. Özellikle geçen sene 2018 yılı hem bal olmamakla birlikte mevcut arı sayılarımıza yüzde 70-80 arası kayıplar yaşanmıştı. Bu sene de sezonu bal duasıyla açarken bizim umudumuz inşallah kurak geçmeyeceğini dair beklentimizdi. Dua ettiğimiz zaman Mayıs ayına kadar kurak olabileceği ihtimalini biz göz önünde bulundurarak böyle bir şey yapmıştık. Fakat 2002 yılında ve özellikle bu yıl son 17 yılın en verimli bal sezonunu geçirdik diyebiliriz. Son derece mutluyuz. Şu an Bahçesaray ilçemizde 2000'in üzerinde bir rakım bölgesi bulunuyoruz. İlçenin ikinci geçim kaynağı arıcılıktır, bal üretimidir. Son derece verimli bir sezon olduğundan dolayı bütün arıcıların yüzü gülmektedir" dedi.



"Yıllık 150 bin tona yakın bal üretimi bekliyoruz"



Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, " Bugün Bahçesaray ilçemizde 2019 yılının bal hasadı için toplandık. Çiftçilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde ve alanda yaptığımız çalışmalarda uzun yıllardan sonra ilk defa bu kadar yüksek verimli bir sezon bekliyoruz. İlimiz arıcılık anlamında Türkiye üretiminin yüze 3'ünü kapsamakta. Yıllık 150 bin tona yakın bal üretimi bekliyoruz. Bu bal hasadı çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Bahçesaray'da 27 bin kovan, 186 bal üreticimiz var"



Son olarak konuşan Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, "Bugün Bahçesaray'da bal hasat dönemini Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbarahim Görentaş ve diğer arkadaşlarımızla birlikte başlatmış durumdayız. Bahçesaray'ımız 27 bin kovan, 186 üreticimizle bal üretiminde önemli bir yere sahip. Buraya özgü endemik bitki türleri var. Bahçesaray'da İnşallah organik bal üretimi bakımından bazı projelerimiz de olacak. Bu vesile ile ben bal hasadı dönemini hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum" dedi.



Program, katılımcılara bal ikramı ile sona erdi. - VAN