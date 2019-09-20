Van'da verimli bal hasadı başladı

Bahçesaray Kaymakamı Öztabak: "Bahçesaray'da 27 bin kovan, 186 bal üreticimiz var"

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde arıcılar, yaklaşık 4 ay önce doğaya bıraktıkları kovanlarda doğal yöntemlerle ürettikleri balın hasadına başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek rakımlarda bulunan yaylalarda organik bal üretimi yaparak bölge illerine pazarlayan arıcılar, bu yılki verimin beklediklerinden daha iyi olduğunu söylediler. Bahçesaray merkeze bağlı İslam Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Sadık Tatar'ın kovanların bulunduğu alanda düzenlenen bal hasadı törenine Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Tarım ve Orman Van İl Müdürü İbrahim Görentaş, Bahçesaray Müftüsü Mustafa Kaya, Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan ve arıcılar katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın olduğu duanın ardından, kovanlar açılarak petekler tek tek incelendi.

"Bahçesaray'da 27 bin kovan, 186 bal üreticimiz var"

Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, "Bugün Bahçesaray'da bal hasat dönemini Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbarahim Görentaş ve diğer arkadaşlarımızla birlikte başlatmış durumdayız. Bahçesaray'ımız 27 bin kovan, 186 üreticimizle bal üretiminde önemli bir yere sahip. Buraya özgü endemik bitki türleri var. Bahçesaray'da İnşallah organik bal üretimi bakımından bazı projelerimiz de olacak. Bu vesile ile ben bal hasadı dönemini hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Program, katılımcılara bal ikramı ile sona erdi.