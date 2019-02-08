Son Dakika Haberleri: Van'da 'Wi-Fi'li Otobüs Dönemi Başladı

Van'da 'Wi-Fi'li Otobüs Dönemi Başladı

40 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan 90 otobüste ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) dönemini başlattı.

Van'da 'Wi-Fi'li Otobüs Dönemi Başladı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan 90 otobüste ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) dönemini başlattı.

Teknoloji odaklı çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha vatandaşların kullanımına sundu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının ortak çalışması ile Van Büyükşehir Belediyesinin 90 otobüsünden hayata geçirilen ücretsiz kablosuz internet (Wİ-Fİ) hizmeti vatandaşların beğenisini kazanıyor.

İnternetin güvenli bir şekilde kullanılması hedeflenen çalışma ile kişi bilgileri Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ile doğrulanarak kaydı oluşturuluyor. Daha sonra kişi bilgileri ile telefonun Media Access Control (MAC) adresi eşleştirilerek güvenlik sağlanıyor. İnternetin daha verimli kullanılması için kişi bazlı kota sınırlandırılması sağlanırken, 5651 sayılı İnternet Yasasına göre loglama ile tutulan bilgilerin, Bilgi Teknolojileri İletişim (BTK) Kurumuna uygunluğu da sağlanıyor.

Ücretsiz internet kullanımı en çok Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan gençleri sevindirdi. Her gün belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanan üniversite öğrencisi Mehmet Akyol, Wi-Fi hizmetinin ardından yolculuklarının daha verimli geçtiğini ifade etti. Yarım saatlik yolculukta internette derslerini takip ettiğini söyleyen Akyol, "İnternetimiz olmadığı zamanlar oluyor. Ücretsiz Wi-Fi hizmet ile üniversiteye yolculuk ettiğimde son kez derslerimi kontrol edip tekrar etme şansı buluyorum. Dönüşte de sosyal medya hesaplarımdan doya doya faydalanabilme imkanı buluyorum. Çok güzel bir uygulama. Daha fazla yayılacağına da inanıyorum. Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İşe gidiş ve dönüşlerde toplu taşıma hizmetini kullanan Rahmetullah Halak adlı vatandaş ise, Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını beğendiğini vurgulayarak, yolculuklarında ücretsiz Wi-Fi hizmetini kullanmanın keyfini yaşadığını söyledi. Yolculuk esnasında haberlere bakarak vakit geçirdiğini de sözlerine ekleyen Halak, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Fi, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:37:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 'Wi-Fi'li Otobüs Dönemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]