Tuşba Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Van'ın Tuşba Belediyesi, kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, soğuk havanın etkili olduğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için çalışma başlattı.

Kentin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara kedi ile köpekler için et ve mama dağıtan ekipler, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere ve soğuk hava nedeniyle kısmen donan Sıhke Gölü'ne yem bıraktı.