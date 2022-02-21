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Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar - Son Dakika

Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar

21.02.2022 09:16
Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlileri, Gürpınar ilçesinde nesli koruma altında tutulan yaban keçileri için 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdı.

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlileri, Gürpınar ilçesinde nesli koruma altında tutulan yaban keçileri için 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdı.

Bölgede doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı çalışmalarını sürdüren DKMP görevlileri, Çepkenli Mahallesi'ndeki 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'nda yaşayan ve koruyucu önlemler ile yöre halkının kaçak avlanmaya izin vermemesi sayesinde sayıları artan yaban keçileri için yemleme çalışması yaptı.

Bu kapsamda, araçlarla kırsal alana getirilen otlar, daha sonra atlarla dağın eteklerine taşındı. Köylülerin de destek verdiği çalışmada Pagan Dağı'nın farklı noktalarına yaklaşık 2 ton ot bırakıldı.

Köylülerden Ferdi Öner, AA muhabirine, yaban keçilerini kaçak avcılardan korumak için mücadele ettiklerini söyledi.

Koruma çalışmaları sayesinde sayılarında artışın olduğunu gözlemlediklerini belirten Öner, "Yaban keçilerimize sahip çıkıyoruz. Avlanmalarına izin vermiyoruz. Her yıl kış aylarında DKMP ekipleriyle beraber bu bölgeye ot bırakarak beslenmelerini sağlıyoruz." dedi.

Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar
Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar
Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar
Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar

YORUMLAR
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Toros Dağları, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da yaban keçileri için Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdılar - Son Dakika
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