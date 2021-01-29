Van'da "Yabancı Dil Eğitimi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Van'da "Yabancı Dil Eğitimi" protokolü imzalandı

29.01.2021 11:03

Van'da "Yabancı Dil Eğitimi" protokolü imzalandı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Yabancı Dil Eğitimi" işbirliği protokolü imzalandı.

Van'da "Yabancı Dil Eğitimi" protokolü imzalandı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Yabancı Dil Eğitimi" işbirliği protokolü imzalandı.

'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması' projesi kapsamında belirlenen yeni staj modelinde hakim ve savcı adaylarının kişisel, mesleki ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla yabancı dil eğitimi alabilmeleri adına Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Şakar'ın koordinatörlüğünde Van Cumhuriyet Başsavcı Oğuzhan Dönmez ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli arasında protokol imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcı Oğuzhan Dönmez, "Adalet Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarımıza, Van ilinde ve ilçelerinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarımıza, yabancı dil eğitim almaları noktasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yabancı dil eğitim protokolü imzalıyoruz. Bu süreçte yoğun gayret gösteren Van Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcımız Çetin Sakar Beye teşekkür ediyoruz" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yabancı dil eğitiminde öncü bir üniversite olduğunu kaydeden Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ise "Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz, Yabancı Diller Yüksek Okulumuz, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümümüz var. Aynı zamanda lisansüstü ve doktora eğitimlerimiz de devam ediyor. Çok sayıda hakim, savcı ile hakim ve savcı adayı ilimizde görev yapmaktadır. Bu kapsamda kendilerinin talepleri doğrultusunda üniversitemizle yapılan işbirliği çerçevesinde, yabancı dil eğitimi protokolü imzalıyoruz. Bu programı düzenleyen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Aydın Görmez Hocamıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van'da Yabancı Dil Eğitimi protokolü imzalandı
Van'da Yabancı Dil Eğitimi protokolü imzalandı
Van'da Yabancı Dil Eğitimi protokolü imzalandı
Van'da Yabancı Dil Eğitimi protokolü imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'Yabancı Dil Eğitimi' protokolü imzalandı - Son Dakika


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