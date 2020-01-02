Van'da yabani hayvanlar için yem takviyesi - Son Dakika
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Van'da yabani hayvanlar için yem takviyesi

7 saat önce

Van'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Van'da yabani hayvanlar için yem takviyesi, System.String[]

Van'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı. Hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı ile birlikte yem bulmakta zorlanan yabani hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaban hayvanlarının barındığı alanlara yem bırakıldı. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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