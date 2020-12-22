Van'da yağan kar sevindirdi (2) - Son Dakika

BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI, 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Van kent merkezinde kar yağışı, sevindirirken, kışın çetin geçtiği Bahçesaray ilçesinde ise hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye ulaştı. Bölge halkı, evlerinin çatılarını kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekipleri, ilçedeki mahalle yollarının kapanmaması için zaman zaman kar temizleme çalışması yapıyor.

Behçet DALMAZ/VAN,