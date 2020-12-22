Van'da yağan kar sevindirdi (2) - Son Dakika

Van'da yağan kar sevindirdi (2)
22.12.2020 17:14
BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI, 15 SANTİMETREYE ULAŞTIVan kent merkezinde kar yağışı, sevindirirken, kışın çetin geçtiği Bahçesaray ilçesinde ise hayatı olumsuz etkiledi.
BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI, 15 SANTİMETREYE ULAŞTI
Van kent merkezinde kar yağışı, sevindirirken, kışın çetin geçtiği Bahçesaray ilçesinde ise hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye ulaştı. Bölge halkı, evlerinin çatılarını kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekipleri, ilçedeki mahalle yollarının kapanmaması için zaman zaman kar temizleme çalışması yapıyor.
Behçet DALMAZ/VAN,
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