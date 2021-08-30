Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kullanılmayan 4 katlı işhanında 21 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 organizatör yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İranlı arganizatörler tutuklanırken, Afgan uyruklu 1 organizatör de yanındaki göçmenlerle birlikte otogarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde kullanılmayan 4 katlı iş merkezinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, işhanına baskın düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu A.R.D. ve A.Z. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. Kaçak göçmenlerin sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.