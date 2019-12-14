Van'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika

Van'da yakalanan terörist tutuklandı

6 saat önce

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da yakalanan terörist tutuklandı, System.String[]

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla, 1 terörist yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İpekyolu, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı
Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Son Dakika Haberleri
17:58 APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3) - Son Dakika
17:58 Eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
17:58 İstanbul 'aktif yaş alma programı' 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiriyor - Son Dakika
17:58 Antalya apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - Son Dakika
17:58 Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]