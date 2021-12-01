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VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

01.12.2021 12:25

VAN'ın Tuşba ilçesinde, yakıt tankerinın altına yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, yakıt tankerinın altına yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tuşba ilçesinde yakıt bulunmayan tankerde kaçak göçmenler olduğu ihbarı alındı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, durdukları tankerde arama yaptı. Tankerin altına yapılan gizli bölmede yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Özel eğitimli köpek 'Thor' ile yapılan aramada göçmenlerin üzerinde 16 kilo 380 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda organizatör olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı, tanker sürücüsüne 77 bin 531 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Göçmen, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA YAKIT TANKERİNDEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
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