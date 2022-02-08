Üye Girişi
Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı

08.02.2022 17:20
Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dedektör köpeği "Thor"la bir otomobilde arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 100 paket halinde 114 kilo 900 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, İpekyolu, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:06 Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement