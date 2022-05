- Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası antrenman uçuşlarıyla başladı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etabı, Van Gölü kıyılarında yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun kentte yaygınlaşması ve bulunan uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla büyükşehir belediyesince 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etabı, Tuşba ilçesi Ayanıs Mahallesi'nde yapılan antrenman uçuşlarıyla start aldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen paraşütçüler, Ayanıs Take off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak şampiyonaya hazırlandı. Yarın saat 09.00'da başlayacak olan şampiyonada pilotlar 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi şekilde iniş yapamaya çalışacak.

Genç paraşütçü babasıyla yarışacak

Yarışmaya babasıyla birlikte katıldığını söyleyen 17 yaşındaki Erhan Yılmaz, Van'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel bir kalkış ve iniş tepesi var. Van Gölü kıyıları ve Süphan Dağı eşliğinde muhteşem bir uçuş manzarası var. Bizler de antrenman uçuşlarımıza başladık" dedi.

Şampiyonaya Erzincan'dan katıldığını belirten Sedat Cengiz de, "Üç pilot arkadaşımızla buraya geldik. Şu an bulunduğumuz tepe Van Ayanıs take off. Tepemiz yaklaşık 300 metre ve iniş alanımız aşağıda bulunuyor. Süphan Dağı ve Van Gölü'ne karşı çok güzel bir manzara var. Hava güzel, organizasyon güzel. İnşallah keyifli uçuşlar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan tek kadın paraşütçü iyi bir başarı bekliyor

Tek kadın yarışmacı olan Kübra Cengiz ise, "Yaklaşık 63 sporcuyla birlikte süper bir organizasyonda hedef uçuşlarımızı yapacağız. Kadınlarda tek yarışıyorum. İnşallah güzel bir başarı elde ederiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen deneyimli yamaç paraşütçülerinin burada yarışacağını belirten Van Sportif Havacılık Kulübü Başkanı İlhan Gezgen, "Bugün antrenman uçuşlarıyla başladık. Yarından itibaren hedef yarışması için sortilere başlayacağız. Pilotlarımız 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi şekilde iniş yapmaya çalışacaklar. İlimiz için güzel bir tanıtım imkanı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sporcuların gün boyu antrenman uçuşları yaptığı organizasyon; Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Van Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.