Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak - Son Dakika
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Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak

23.05.2022 15:19
Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Sportif Havacılık Kulübü tarafından "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" düzenlenecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Sportif Havacılık Kulübü tarafından "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Vanlıların yamaç paraşütüyle tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek yamaç paraşütü yarışması Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi yamaçlarında gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, farklı illerden 121 sporcunun katılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak - Son Dakika


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