Van'da yangın, 11 araç hasar gördü - Son Dakika
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Van'da yangın, 11 araç hasar gördü

23.07.2022 13:09
Van'da yangın, 11 araç hasar gördü

Van merkez Tuşba ilçesinde etrafı duvarlarla kapalı olan yerde çıkan yangında 11 araç yanarak hasar gördü.

Van merkez Tuşba ilçesinde etrafı duvarlarla kapalı olan yerde çıkan yangında 11 araç yanarak hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Ot yangını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Etrafı duvarla kapalı olan araçların yandığının görülmesiyle bölgeye ikinci itfaiye aracı sevk edildi. 2 itfaiye aracı, 7 personelle yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu yangın kontrol altında alınırken, 11 aracın ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Etrafı duvarlarla örülü olan ve yedi emin otoparkı olduğu iddia edilen yerin kim yada kimler tarafından işletildiği henüz bilinmiyor. Çıkan yangınla ilgili polis detaylı tahkikat başlatırken, yangının kundaklanma ihtimali üzerinde duruluyor. - VAN

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Kaynak: İHA

Tragger, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da yangın, 11 araç hasar gördü - Son Dakika

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