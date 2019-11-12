Son Dakika Haberleri: Van'da yangın ve deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Van'da yangın ve deprem tatbikatı - Son Dakika

Van'da yangın ve deprem tatbikatı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde yapılan yangın ve deprem tatbikatı beğeni topladı.

Van'da yangın ve deprem tatbikatı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde yapılan yangın ve deprem tatbikatı beğeni topladı.


Süphan Mahallesi'nde bulunan Kadriye Sağdinç İlk ve Ortaokulunda itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği okulda mahsur kalanlar kurtarılırken, yaşanan yangın ise söndürüldü. İlk olarak öğrencilere deprem ve yangın ile ilgili teorik bilgiler veren itfaiye erleri, daha sonra deprem ve yangınla ilgili uygulamalı tatbikat yaptı. Çocuklarda afet bilincini oluşturmayı hedefleyen tatbikatta, yangın ve doğal afetler öncesi, yangına ilk müdahale, bina tahliyesi, yangın söndürme ve deprem anında neler yapılması gerektiği gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.


Verilen eğitim ve yapılan tatbikattan dolayı okul yönetimi ve öğrenciler büyükşehir itfaiyesine teşekkür etti. - VAN

İtfaiye, Deprem, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da yangın ve deprem tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]