Son Dakika Haberleri: Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı
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Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

8 dakika önce

Van'da son 3 günde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Puhu ve 2 Kızıl Şahin kuşu tedavi altına alındı.

Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı, System.String[]
Van'da son 3 günde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Puhu ve 2 Kızıl Şahin kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından son 3 gün içerisinde bulunan yaralı 1 Puhu ve 2 Kızıl Şahin olmak üzere toplam 3 kuş, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Van, Güncel
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