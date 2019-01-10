Son Dakika Haberleri: Van'da "Yarım Kat ve Kapalı Kornea Nakli" Yapıldı

Van'da "Yarım Kat ve Kapalı Kornea Nakli" Yapıldı

2 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "yarım kat ve kapalı kornea nakli" gerçekleştirildi.

Van'da
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "yarım kat ve kapalı kornea nakli" gerçekleştirildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ve Op. Dr. Ersin Muhafiz, bir hastaya "yarım kat ve kapalı kornea nakli" ameliyatı yaptı.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, yaptığı açıklamada, göz hastalıkları alanında iyi doktorlara sahip olduklarını söyledi.

Parlak, şöyle konuştu:

"Kornea operasyonu belli merkezlerin yapabildiği bir operasyondur. Bizler bu konuda başarılı doktorlarımızla bu operasyonu gerçekleştirdik. Batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa hastanemize davet ediyoruz. Uzun süreli randevu vermeden kısa sürede bu tür operasyonları gerçekleştirebiliriz." dedi.

Op. Dr. Demir ise Van'da kornea nakillerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Şimdiye kadar 'penetran keratoplasti' dediğimiz 'tam kat kornea nakli' yapmaktaydık. 'İleri keratokonus' teşhisli bu hastamızın cerrahi hazırlığını yaptığımızda 'yarım kat ve kapalı kornea nakli' yönteminden fayda görebileceğini düşündük ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Van, Sağlık
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