Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza (2) - Son Dakika

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Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza (2)
21 dakika önce
VAN'DA İKİ GÜNLÜK YASAKTA 726 KİŞİYE 2 MİLYON 229 BİN LİRA CEZA UGULANDIİçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağa uymayanlara rekor ceza kesildi.
VAN'DA İKİ GÜNLÜK YASAKTA 726 KİŞİYE 2 MİLYON 229 BİN LİRA CEZA UGULANDI
İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağa uymayanlara rekor ceza kesildi. Van'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 726 kişiye 2 milyon 229 bin TL idari para cezası kesildi. Kentin bir çok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:07 Kaynak: DHA
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