Van'da yasağa uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 TL idari para cezası kesildi.



İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 17 Nisan 2020 günü 24.00 ile 19 Nisan 2020 günü 18.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 TL para cezası uygulandı. - VAN