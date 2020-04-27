Van'da yasağa uymayan 453 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 TL para cezası uygulandı.



İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 22 Nisan günü 24.00 ile 26 Nisan günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 TL para cezası uygulandı. - VAN