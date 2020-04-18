Van'da yasağı ihlal eden 133 kişiye 416 bin TL ceza - Son Dakika

VAN'da, dün gece saat 00.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 133 kişiye 416 bin 192 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi. Van'da dün gece saat 00.00'dan sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 133 kişiye 416 bin 192 TL idari para cezası kesildi. Kentin birçok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.