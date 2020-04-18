Van'da yasak başladı, fırınlar üretimini iki katına çıkardı - Son Dakika

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasak nedeniyle fırınlar ekmek üretimi iki katına çıkardı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı Van'da da başladı. Sokağa çıkma yasağının 00.00 itibarıyla başlaması üzerine cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasağın başlamasıyla birlikte polis ekipleri devriye görevi yaptı.

Kentteki ekmek fırınları da yasak nedeniyle dışarı çıkamayan insanların, ekmeksiz kalmaması için fazla mesai yaptı. Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi 'nin en kapasiteli olma özelliği taşıyan Van- Eksan Ekmek Fırını, sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmek üretimini iki katına çıkardı. 75 çalışanıyla daha önce günde 30 bin ekmek çıkartan ekmek fırın, yasakla birlikte üretimini iki katına çıkardı.

'YASAKLA BİRLİKTE EKMEK KAPASİTEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK'

Fırın sahibi Abidin Anterili, Van- Eksan olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, "Fırınımız, Doğu ve Güneydoğulu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tesislerinden birisi. Günlük toplam 200 bin kapasitesi olan fırınımız, koronavirüs öncesinde günde 30 bin ekmek çıkartırken, şu an 60 bin ekmek çıkartıyor. Vanlı hemşehrilerimiz tedirgin olmasınlar. Biz buradayız. 75 elemanımızla beraber gecemizi gündüzümüze katıp, ekmeklerini evlerine kadar götürüyoruz. Yeter ki onlar evde kalsın. Biz onlara hizmet için buradayız" dedi.