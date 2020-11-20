Van'da yasak öncesi hareketlilik - Son Dakika

Van'da yasak öncesi hareketlilik

20.11.2020 20:28
Van'da yasak öncesi hareketlilik, System.String[]

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün akşam saat 20.00'den itibaren başlayan kısıtlamalar kapsamında market, berber, güzellik merkezleri kapanacak.

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün akşam saat 20.00'den itibaren başlayan kısıtlamalar kapsamında market, berber, güzellik merkezleri kapanacak. Lokanta ve restoranlar ise sadece paket servisi yapacak. Yasak öncesi vatandaşlar son alışverişlerini yaparken, kuaföre gelenler ise son tıraşlarını oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilin Valiliklerine gönderilen genelgeye göre, bugün akşam saat 20.00'den itibaren devreye girecek kısıtlamalar kapsamında market, berber, güzellik merkezleri kapanacak. Lokanta ve restoranlar ise sadece paket servisi yapacak. Kısıtlama öncesi Van'da vatandaşlar son alışverişlerini yaparken, kuaföre gelenler ise son tıraşlarını oldu. Kısıtlamalar süresince Van'da 10 bin polis ve asker denetim yapacak.

5 POLİS VE 5 BİN JANDARMA GÖREV YAPACAKVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, saat 20: 00 itibariyle yürürlüğe giren kısıtlamalarda Van halkının duyarlı davranacağına inandığını belirterek, "Bizim üzerinde durmamız gereken yerler; kafeler, restoranlar ve çay ocaklarıdır. Bu alanlar bizim açımızdan daha ciddi risk oluşturmaktadır. Bunlar üzerinde ekiplerimiz ciddi anlamda duruyor. Yasaklarla ilgili de vatandaşlarımızın uyacağını biliyoruz. Yaklaşık 5 bin polis ile 5 bin jandarma ekibimiz sahada olacak. Bizim bölgemizde çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum" dedi. Kuaför Yakup Alataş ise, koronavirüs için alınan tedbirlere herkesin uyuması gerektiğini ifade ederek," Bu saat itibariyle son müşterilerimizin traşlarını yaptık ve saat 20.00 itibariyle iş yerlerimizi kapatacağız. Randevulu sistem üzerinden çalıştığımız için bugün yoğun bir mesaimiz vardı. Ama, bu saat itibariyle bizler de alınan tedbirlere uymak için iş yerlerimizi kapatıyoruz" diye, konuştu.Market yetkilisi Harun Karaman da "İçişleri Bakanlığı'mızın yayınladığı genelge kapsamında bizler de marketler olarak saat 20: 00'den itibaren faaliyetlerimizi durduracağız. Genelgede belirtilen saatte ise tekrar iş yerlerimizi açarak vatandaşlara hizmet edeceğiz. Bu saat itibariyle vatandaşlarımız marketlerimizden son alışverişlerini yapmaktadır. Bugün önceki günlere göre biraz daha yoğun bir mesai yaptık. Vatandaşlarımız bugün yoğun bir şekilde alışverişlerini yaptı. Bizler de genelge kapsamında birazdan faaliyetlerimize son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik
Van'da yasak öncesi hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Market, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da yasak öncesi hareketlilik - Son Dakika


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