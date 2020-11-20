Van'da yasak öncesi hareketlilik - Son Dakika

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün akşam saat 20.00'den itibaren başlayan kısıtlamalar kapsamında market, berber, güzellik merkezleri kapanacak. Lokanta ve restoranlar ise sadece paket servisi yapacak. Yasak öncesi vatandaşlar son alışverişlerini yaparken, kuaföre gelenler ise son tıraşlarını oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilin Valiliklerine gönderilen genelgeye göre, bugün akşam saat 20.00'den itibaren devreye girecek kısıtlamalar kapsamında market, berber, güzellik merkezleri kapanacak. Lokanta ve restoranlar ise sadece paket servisi yapacak. Kısıtlama öncesi Van'da vatandaşlar son alışverişlerini yaparken, kuaföre gelenler ise son tıraşlarını oldu. Kısıtlamalar süresince Van'da 10 bin polis ve asker denetim yapacak.