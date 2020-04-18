Van'da yasakla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Van'da, yasakla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte Van kent merkezinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kentte sıkı güvenlik önlemi alındı. Ekipler, cadde ve sokaklarda devriye görevi yapmaya başladı. Yasak boyunca 750 polis ve 150 motorize ekibinin görev yapacağı kentte, yasağı ihlal edenlere idari para cezası uygulayacak.