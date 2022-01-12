VAN'DA, YASAKLI KÖPEKLER ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRILIYOR - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi, sahipli tehlikeli köpek ırklarının kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelge kapsamında Amerikan pitbull terrier, Dogo argentino, Fila brasilerio, Japanese tosa ırklarına ek olarak American staffordshire terrier ve American bully ırkı köpeklerin kısırlaştırması ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan duyurunun ardından, kentte yasaklı ırk köpekleri bulunanlar, hayvanlarını hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine getirmeye başladı. Merkeze getirilen köpekler veteriner hekimler tarafından kısırlaştırılıp, sahiplerine teslim ediliyor. Uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen köpek sahibi Murat Can, 'Belediyenin yapmışı olduğu duyurunun ardından köpeğimi barınağa getirdim. Veteriner hekimler köpeğimi burada kısırlaştırdılar. Bu işlemlerin ardından köpeğime çip takılıp yeni kimlik verildi. Bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve veterinerlerine çok teşekkür ediyorum dedi. Yusuf Metin ise, 'Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından böyle bir çalışmanın olduğunu gördüm. Daha sonra belediyeyi arayarak yetkili kişiler ile görüşüp köpeğimi barınağa getirdim. Pitbull cinsi köpeğimi buraya getirdim burada kısırlaştırma işlemini yaptılar diye konuştu.

Merkez sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem de, tehlike arz eden köpekleri ücretsiz kısırlaştırdıklarını belirterek, 7 Ocak 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi olarak, tehlikeli ırk arz eden köpekleri ücretsiz kısırlaştırma kampanyası başlattık. Van'da sokak köpeklerini besleyen hayvan sahipleri bize başvurdular. Biz burada ücretsiz kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Bu süre içerisinde çok sayıda ücretsiz kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. Perşembe gününe kadar ücretsiz kısırlaştırma işlemimiz devam edecek. Ayrıca 13 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı içinde 4 bin 820 sokak hayvanını da kısırlaştırdık dedi.

Kısırlaştırma işleminin 13 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.